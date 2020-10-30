زلزال بقوة 6,6 ريختر يضرب ساحل تركيا على بحر إيجة

2020/10/30 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض 100 صنف من الرمان في مهرجان حلبجة السنوي

احتفلت مدينة حلبجة، اليوم الخميس بمهرجان الرمان السنوي بحضور وزيرة زراعة إقليم كردستان بيكرد طالباني لعرض 100 صنف من الرمان المنتج في الإقليم مع عرض منتجات أخرى.

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