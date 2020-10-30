إغلاق حساب خامنئي على إنستغرام بعد رسالة باللغة الفرنسية

2020/10/30 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أغلقت شركة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي باللغة الفرنسية؛ وذلك بعد رسالة وجهها خامنئي إلى شباب فرنسا، يوم الأربعاء الماضي.



وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، تابعها "ناس"، إن "شركة إنستغرام أغلقت اليوم الحساب الرسمي للمرشد علي خامنئي؛ وذلك عقب كتابة الأخير رسالة باللغة الفرنسية إلى الشباب الفرنسي"، مضيفة أن ”خامنئي فتح صفحة جديدة باللغة الفارسية“.

ويمتلك المرشد الإيراني حسابات بعدة لغات على منصات التواصل الاجتماعي، منها: اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية، وغيرها.‎

وكان خامنئي قد وجه رسالة، الأربعاء الماضي، للشباب الفرنسيين، هاجم فيها التحركات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أساءت إلى الإسلام والنبي محمد.

وقال خامنئي في رسالة على تويتر، "اسألوا رئيسكم عن سبب دعمه لإهانة رسول الله باسم حرية التعبير"، مضيفا إن "حرية التعبير لا ترقى إلى الإهانة وخاصة للشخص المقدس..



أليس هذا العمل الغبي إهانة لعقل من انتخبه؟“.

كما وجه خامنئي سؤالا ثانيا، "لماذا يعتبر التشكيك بالهولوكوست جريمة ويعاقب بالسجن كل من كتب شيئا حولها؟ بينما الإساءة للنبي أمر مسموح؟".

ودافع الرئيس الفرنسي عن الرسوم الكرتونية المسيئة للنبي محمد، وقال إنه سيحارب ”الانعزالية الإسلامية“ في بلاده؛ وهو ما تسبب في موجة غضب في العالم الإسلامي.

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