احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد.. مظاهرات في عدد من الدول

2020/10/30 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفق آلاف المسلمين في باكستان بعد صلاة ظهر الجمعة، للانضمام إلى احتجاجات مناهضة لفرنسا يوم الجمعة، في الوقت الذي يواصل فيه تعهد الرئيس الفرنسي حماية الحق في رسم كاريكاتوري للنبي محمد بإثارة العالم الإسلامي.

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