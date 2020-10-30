النفط تنفي طلب العراق إعفاءه من تخفيض الإنتاج في 2021

2020/10/30 | 15:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، ما ورد في خبر نشرته وكالة رويترز مفاده ان العراق ودول اخرى تتناقش حول امكانية الابقاء على نفس مستويات تخفيض الانتاج الحالية وتتعرض هذه الدول لصعوبة في الالتزام بمستوى الانتاج المتفق عليه.

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