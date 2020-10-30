2020/10/30 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أفادت والدة الفتى صالح حمدان المعروف إعلاميا بـ “فتى الزرقاء” الذى اشعل عضب الشارع الأردني، اليوم الجمعة، بأنه سيتم نقل ابنها للعلاج في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.



وذكرت في تصريحات صحفيه لها اليوم أن نقل صالح لاستكمال علاجه بالخارج، سيكون على نفقة الشركة المتبرعة بالأطراف الصناعية له.



وقالت إنه سيتم تركيب الأطراف الصناعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قطع ذراعيه وفقء عينيه..



نقل فتى الزرقاء بالأردن إلى ألمانيا لاستكمال علاجه وكالة الصحافة المستقلة.

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