نقل مباراة نفط ميسان والديوانية في دوري الكرة الممتاز الى ملعب الفيحاء

2020/10/30 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ان "مباراة نفط ميسان امام فريق الديوانية ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز ستقام يوم الاحد المقبل".واوضحت الهيئة ان معلب الفيحاء في محافظة البصرة سيحتضن المباراة بتمام الساعة 2:30 ظهراً”./انتهى

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