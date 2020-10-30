طيران الجيش يقصف / 4 / اهداف لداعش ضمن عملية الخيلاني شمال شرق بعقوبة

2020/10/30 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / قصف طيران الجيش اهدافا مهمة لداعش في عملية تعقب خلاياه في بساتين الخيلانية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان طيران الجيش قصف / 4 / اهداف مهمة لخلايا داعش في حوض شروين والزور شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ضمن عملية ملاحقة خلايا داعش في بساتين قرية الخيلانية .واضاف ان العملية شملت تمشيط / 12 / قرية زراعية والبساتين المحيط بها ضمن محاور تعقب خلايا داعش .



لافتا الى ان العملية تهدف الى منع عصابات داعش من تحقيق موطئ قدم في المنطقة /انتهى

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