2020/10/30 | 15:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … ضرب زلزال اليوم الجمعة مدينة أزمير التركية والذي سجل 7 درجات ريختر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



زلزال بقوة 7 ريختر يضرب أزمير في تركيا وكالة الصحافة المستقلة.

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