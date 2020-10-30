هل أصبح محمد بن سلمان مطلوباً لدى السلطات الأمريكية؟

2020/10/30 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/ كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محكمة واشنطن قامت بإرسال مذكرة استدعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده ، متهمًا فيها الأمير بمحاولة اغتياله.



وأرسلت المحكمة استدعائها إلى الأمير محمد بن سلمان، عبر تطبيق “واتسآب” ، كما وجهت مذكرات استدعاء […]

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