العراق يسجل 47 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/10/30 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة، الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 47 حلة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 2878 اصابة جديدة بالفايروس، مشيرة الى تعافي 2855 حالة، ووفاة 47 حالة، وكما الجدول ادناه.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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