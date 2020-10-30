2020/10/30 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة محافظة إزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

وشعر بالزلزال عدة محافظات تركية وعلى رأسها اسطنبول.

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال عنيف يضرب تركيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال عنيف يضرب تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).