العراق يوضح بشأن طلبه اعفاء من اتفاقية خفض الانتاج

2020/10/30 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة النفط، الجمعة، الانباء التي تتحدث عن طلب العراق اعفاءه من اتفاقية خفض الانتاج لمجموعة اوبك بلس.

وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار في بيان له، اليوم (30 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "العراق رحب باتفاق تخفيض الانتاج الذي تم التوصل اليه في شهر نيسان من العام الحالي والذي تم بالاجماع من قبل كافة الدول المشاركة في هذا الاتفاق".

نافيا "صحة ما جاء بخصوص طلب العراق اعفاءه من تخفيض الانتاج في 2021 ويؤكد عدم وجود اي تصريح من اي مسؤول في وزارة النفط العراقية بهذا الصدد".

واضاف بأن العراق "حريص على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الاسواق النفطية العالمية"، داعيا "وكالة رويترز والوكالات الصحفية الاخرى توخي الحذر والدقة في نشر المعلومة واعتمادها من مصدرها الرسمي لتحقيق المهنية والشفافية في العمل".

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