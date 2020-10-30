ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

2020/10/30 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

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