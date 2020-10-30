أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك سلمان

2020/10/30 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن فحوى الرسالة الخطية التي حملها مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ د.أحمد الناصر، إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزير، تتضمن التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة والمجالات.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، عن المصادر القول أن “التنسيق مع المملكة العربية السعودية يأتي لكونها أساسية ومحورية في المنطقة، وتتضمن الرسالة العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات الإقليمية والدولية”.

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