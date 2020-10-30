الصحة تسجل 2878 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2855 حالة

2020/10/30 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الجمعة، أن "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغ 2878 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 2855 حالة".

وأضاف البيان أن "الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 47 حالة".

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