البارزاني يدين بشدة مقتل أشخاص طعنا بمدينة نيس الفرنسية

2020/10/30 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن ادانته الشديدة لحادث مقتل ثلاثة اشخاص عزل في مدينة نيس الفرنسية.

البارزاني نشر تغريدة على تويتر قدم فيها التعازي لفرنسا حكومة وشعبا، معبرا عن مشاركته الفرنسيين حزنهم في هذا الوقت العصيب.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت انها أطلقت النار على شخص قالت إنه مهاجر تونسي يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما، بعد قيامه بقتل عدد من الأشخاص طعنا بسكين، مبينة ان المهاجم نقل إلى المستشفى بحالة صحية حرجة.

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