مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم تتعثر في الربع الثالث من العام

2020/10/30 | 15:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم Air France-KLM إن جائحة كوفيد-19 دفعتها إلى منطقة الخطر في الربع الثالث، فقد تسببت قيود السفر الدولية في انخفاض أعداد الركاب، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل الوضع “صعبًا” في الربع الأخير.

تفاصل التقريرقالت مجموعة الخطوط الجوية في بيان إنها سجلت صافي خسارة قدرها 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 363 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي.أفادت الخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم: “أثر استمرار أزمة كوفيد-19 بشدة في نتائج الربع الثالث لدينا”.وقال البيان إنه بعد تخفيف تدابير الإغلاق في الربيع، لاحظت شركتا الخطوط الجوية الفرنسية وكيه إل إم “اتجاه انتعاش إيجابيًا للطلب حتى منتصف أغسطس/آب”.ولكن بعد ذلك، “أدى انعكاس الاتجاه السلبي لنشاط الركاب إلى قيام خطوط الطيران لكلتا الشركتين بتعديل السعة المخططة لفترتي الخريف والشتاء إلى مستويات أقل”، كما أوضحت المجموعة.ومع إعادة دخول فرنسا الآن في حالة إغلاق جديدة لمحاولة التصدي لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس، فإن ذلك سيشكل “عائقًا جديدًا من شأنه التأثير على أنشطة المجموعة”.قالت المجموعة إنه من المتوقع أن تنخفض الطاقة الاستيعابية في الخطوط الجوية الفرنسية أقل من 35٪ في الربع الأخير، ونحو 45٪ لخطوط KLM، مضيفة أن الإغلاق المعلن هذا الأسبوع في فرنسا سيضر بنشاطها التجاري.انخفضت إيرادات الربع الثالث إلى 2.5 مليار يورو من 7.6 مليار يورو في العام السابق.انخفض عدد الركاب بنسبة 70% إلى 8.8 مليون.قالت مجموعةAir France-KLM أيضًا إن كلتا الشركتين اتفقتا مع ممثلي العمال على خطط إعادة الهيكلة المعلنة سابقًا والتي تشمل تخفيضات الوظائف والتي سيتم تقديمها للمصادقة النهائية على الولايات الفرنسية والهولندية.تعاون فرنسي هولنديتواجه شركتا الطيران، المملوكتان جزئيًا للحكومتين الفرنسية والهولندية، انخفاضًا كبيرًا في حركة المرور نتيجة للجائحة.قال وزير النقل الفرنسي إن مستقبل شركة Air France-KLM كشركة مشتركة سيخضع للاختبار حيث تستعد فرنسا وهولندا لإجراء محادثات حاسمة بشأن تعزيز الموارد المالية للناقل الفرنسي المتعثر، وفقًا لبلومبيرغ.وقال جان بابتيست دجباري في مقابلة إن المناقشات ستثير أسئلة جوهرية حول الطريقة التي يتم بها تنظيم الخطوط الجوية ودعمها من قبل البلدين.



تعهدت الحكومتان بمبلغ 10.4 مليار يورو (12.2 مليار دولار) في وقت سابق من هذا العام لدعم الموارد المالية للناقلة التي أنهكها الوباء، لكنها ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لضمان بقائها.وضعت الأزمة الصحية العالمية مزيدًا من الضغوطات على العلاقات المهتزة بالفعل بين أكبر مساهمي شركة Air France-KLM.



في حين دفع الركود في السفر الجوي والخسائر التي أعقبت ذلك شركة الطيران فرنسا وهولندا إلى البحث عن طريقة للتعاون في ضخ أسهم محتملة، بعد 18 شهرًا فقط من خلاف مرير وغير مسبوق.

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