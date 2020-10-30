2020/10/30 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … ضرب اليوم الجمعة ولاية ازمير زلزالاً بقوة سبعة درجات على مقياس ريختر.



وذكرت وزارة الداخلية التركية معلومات عن حجم الخسائر التي تسببها الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير التركية اليوم.



وبحسب مصادر وزارة الداخلية التركية حيث تعرضت 6 مباني في إحصائية أولية للخسائر بسبب الزلزال.



يذكر ان ولاية أزمير تعتبر من المناطق الساحلية وعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال ازمير … الداخلية التركية تعلن انهيار 6 مباني وكالة الصحافة المستقلة.

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