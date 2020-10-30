زلزال يضرب أزمير في تركيا.. وفيديو للحظات الأولى

2020/10/30 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات بحر إيجه غربي تركيا، واستمر لمدة 30 ثانية وشعر به سكان مدينتي إسطنبول وأزمير الساحلية.

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