2020/10/30 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأفاد الملك سلمان في رسالته قائلا : “علمنا بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رد فعل الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد فعل الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد فعل الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).