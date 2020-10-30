اعتقال قيادي بارز في داعش بعملية امنية استباقية جنوبي الفلوجة 

2020/10/30 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، عن اعتقال مسؤول قاطع عمليات الشهداء بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية تمكنت من محاصرة القيادي البارز في تنظيم داعش الاجرامي المدعو ابو الجراح مسؤول ما يسمى بقاطع الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة ، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف ان” الجراح تلقى تدريباته في معسكرات تنظيم داعش الاجرامي خارج المحافظة ، مبينا ان” الجراح يعد من ابرز قيادي التنظيم الاجرامي في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة”.

مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال القيادي ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن عملياتهم الاجرامية واماكن اختفاء بقية قيادات التنظيم الاجرامي “.



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