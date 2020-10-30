2020/10/30 | 15:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تعرضت ولاية أزمير اليوم الجمعة لزلزال بقوة سبعة درجات على مقياس ريختر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



انهيار المباني و خسائر مادية بسبب زلزال يضرب أزمير وكالة الصحافة المستقلة.

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