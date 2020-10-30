لمواجهة كورونا..العراق يتسلم 15 طنا من المستلزمات الطبية من هذا البلد

2020/10/30 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت إلى مطار بغداد، يوم الجمعة، شحنة من المُواد الطبّية المُقدّمة من جمهوريّة مصر العربية، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا....

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