خبر سار في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليغا

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني "الليغا".

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة في كلاسيكو الأرض يوم السبت الماضي، أمام ريال مدريد بملعب كامب نو بثلاثية مقابل هدف، حيث يمتلك الفريق في رصيده 7 نقاط فقط حتى الآن.

وعاد جيرارد بيكيه للقائمة، من جديد بعد غيابه عن مواجهة يوفنتوس الأخيرة بدوري الأبطال، بسبب الطرد في لقاء فرينكفاروزي المجري، بالجولة الافتتاحية.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني:

حراسة المرمى: نيتو، تيناس.

خط الدفاع: بيكيه، لينجليت، ديست، ألبا، روبرتو، فيربو، أنكي بينا.

خط الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بيدري، دي يونج، كونراد.

خط الهجوم: فاتي، ترينكاو، ديمبيلي، ميسي، براثوايت، جريزمان.

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