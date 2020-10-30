اصابة 8 اشخاص بحادث مروري في ديالى

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020، باصابة 8 اشخاص بحادث مروري قرب قضاء الخالص 15 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "8 اشخاص اصيبوا بحادث سير على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص 15 كم شمال بعقوبة".

واضاف أن "المصابين تم نقلهم الى احدى مستشفيات المحافظة".

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