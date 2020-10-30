شرطة بابل تلقي القبض على شخص قتل مواطناً قبل سنتين في النجف

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، إلقاء القبض على متهم بقتل مواطن من أهالي قضاء الكوفة في النجف.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عناصر شعبة إجرام قضاء القاسم، تمكنت من إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل مواطن من أهالي الكوفة في محافظة النجف، قبل حوالي سنتين".

وفي وقت وآخر، تلقي القوات الأمنية القبض على منفذي عمليات اغتيال وقتل، بعضها جنائية وأخرى إرهابية، أو بسبب نزاعات عشائرية، في مختلف محافظات العراق.

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