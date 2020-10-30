أول مرة بين الدولتين ..تدشين خط ملاحي لنقل الحاويات بين سلطنة عمان وام قصر

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / دشنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل الخط الملاحي الجديد بين موانئ سلطنة عمان والبصرة تحديداً ميناء ام قصر الشمالي من خلال الشركة الفلبينية المشغلة لرصيف ٢٠ بوابة العراق والذي جرى تدشينه لاول مرة بين الدولتين .



واوضح مدير عام الشركة المهندس فرحان محيسن الفرطوسي بحسب بيان للشركة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " إن الخط العماني العراقي بدأ بتجربة ناجحة وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا بنقل ( 100 ) حاوية وتصدير حمولات من التمور و الجلود العراقية ، مشيراً الى ان الرحلة الثانية جاءت بحمولة 500 حاوية حيث ارتفعت العوائد المالية لهذا الخط الى ١٢٥ مليون دينار الامر الذي يجعله من الخطوط الملاحية الواعدة والمثمرة .من جهته اضاف مدير ميناء أم قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبد الرزاق ان الخط الملاحي الجديد عملت على استقطابه شركة محطة بوابة البصرة المشغلة لرصيف ٢٠ بالتعاون مع الموانئ العراقية ، مبيناً ان الخدمات الملاحية و اللوجستية التي نعمل على تقديمها في ارصفة ميناء ام قصر الشمالي كانت سببا رئيساً في اقبال الخطوط الملاحية الواعدة لموانئنا والتي تتزايد بشكل ملحوظ .يذكر ان موانئ العراق دشنت الخط الملاحي البحري ولأول مرة بين موانئ سلطنة عمان و ميناء أم قصر الشمالي بمعدل رحلة واحدة اسبوعياً .



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