اعتقال عصابة متخصصة بترويج العملة الأجنبية المزورة في بابل

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/تمكنت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل وشرطة المحافظة بكمين نصب في أحد اسواق الحلة اليوم الجمعة من اعتقال شخصين ينتميان إلى عصابة متخصصة بترويج العملة الأجنبية المزورة.وقال العميد عادل الحسيني مدير اعلام شرطة بابل" أن قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل وشرطة المحافظة اعتقلت اليوم الجمعة بكمين نصب في أحد اسواق الحلة شخصين ينتميان إلى عصابة متخصصة بترويج العملة الأجنبية المزورة في بابل.واضاف تم ضبط كميات من العملة المزورة وتم إحالت المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم"./انتهى

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