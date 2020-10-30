مراصد تركية: زلزال مدينة ازمير بلغ /7/ درجات على مقياس ريختر

2020/10/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت مراصد الزلزال التركية ان زلزال مدينة ازمير التركية الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة كان بدرجة /7/ درجات على مقياس ريختر المؤلف من 9 درجات.واشارت الى انهيار عمارات سكنية نتيجة الزلزال ولم تعرف بعد حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الزلزال مؤكدة ان حالة الخوف والهرع انتابت اهالي المدينة./انتهى

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