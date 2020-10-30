2020/10/30 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تعرضت ولاية ازمير التركية مساء اليوم الجمعة لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وهي ما تعتبر من اقوى الضربات الزلزالية.



وانتشرت مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت توضح كيف هلع المواطنين الاتراك الى الشوارع ومغادرة اماكنهم وترك المباني وذلك تجنبا لتسجيل اية إصابات بشرية بين المواطنين.



يذكر ان الزلزال الذي ضرب ازمير قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



الاتراك يهرعون إلى الشوارع بسبب زلزال أزمير وكالة الصحافة المستقلة.

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