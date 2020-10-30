عمالقة التكنولوجيا مستمرون في جني الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام بفضل كوفيد-19

2020/10/30 | 16:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بينما يعاني العديد من الشركات حول العالم جراء استمرار تأثير كوفيد-19 على نتائج أعمال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي هذا العام، فإن عمالقة التكنولوجيا استمروا في تحقيق الأرباح وخاصة أنشطة التجارة الإلكترونية التي دفعها الوباء إلى رواج كبير بسبب تغيير عادات المستهلكين وتعزيز عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وتخضع شركات التكنولوجيا لتحقيقات عدة تتعلق بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فرض ضرائب جديدة على عمالقة التكنولوجيا في منتصف العام المقبل، حيث تقول الحكومات إن الشركات العملاقة لا تخضع لنظام ضريبي قوي في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات مالية ضخمة خلفها الوباء العالمي.

أمازونارتفع صافي مبيعات شركة أمازون Amazon عملاقة التجارة الإلكترونية بنسبة 37% إلى 96.1 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 70 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي، فالشركة هي الرابح الأكبر من الإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة.زاد صافي دخل أمازون بنسبة 200% إلى 6.3 مليار دولار في الربع الثالث من 2020 مقارنة بصافي الدخل البالغ 2.1 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي 2019.صعد الدخل التشغيلي إلى 6.2 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع دخل تشغيلي قدره 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019.وفرت أمازون أكثر من 400 ألف وظيفة هذا العام فقط، بحسب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس في بيان للشركة، مضيفًا أن عددًا أكبر من العملاء يتسوقون مبكرًا للحصول على هدايا الأعياد الخاصة بهم، وهي مجرد واحدة من العلامات على أن هذا سيكون موسم عطلة غير مسبوق.ارتفع سهم أمازون بأكثر من 1.5% في ختام التعاملات أمس الخميس في وول ستريت إلى 3211 دولارًا بعد إعلان نتائج الربع الثالث.زادت ثروة بيزوس بنسبة 1.41% إلى 189 مليار دولار، الخميس وهو يتربع على عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.

ألفابيت وغوغلارتفعت إيرادات ألفابيت الشركة الأم لغوغل Google بنسبة 14% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتسجل 46.173 مليار دولار مقابل 40.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.صعد الدخل التشغيلي للشركة إلى 11.213 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 9.177 مليار دولار في نفس الربع من 2019.ارتفع صافي دخل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 11.247 مليار دولار مقابل 7.068 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.زادت عائدات غوغل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 46 مليار دولار مقابل 40.225 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ارتفع الدخل التشغيلي لغوغل إلى 12.589 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 10.746 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.صعد سهم الشركة أكثر من 3% في وول ستريت بنهاية تعاملات الخميس إلى 1556.88 دولارًا، عقب إعلان النتائج الفصلية.تمكنت الشركة من الأداء بشكل قوي في الربع الثالث بما يتوافق مع البيئة الأوسع عبر الإنترنت ما يعزز أهمية الاستثمارات العميقة التي قامت بها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، لتقديم الخدمات التي يلجأ إليها الأشخاص للحصول على المساعدة، في اللحظات الكبيرة والصغيرة، بحسب الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي.يعكس إجمالي الإيرادات البالغ 46.173 مليار دولار في الربع الثالث نموًا واسع النطاق بفضل زيادة إنفاق المعلنين في البحث و YouTube بالإضافة إلى استمرار الأداء القوي لكل من Google Cloud ، و Play، وفقًا للمديرة المالية روث بورات.

آبلتراجع صافي دخل Apple خلال الربع الرابع من العام المالي للشركة والمنتهي في سبتمبر/أيلول بنسبة 7.4% إلى 12.673 مليار دولار مقابل 13.686 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.لكن إجمالي دخل الشركة في العام المالي ارتفع بنحو 4% إلى 57.411 مليار دولار مقابل 55.256 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2019.ارتفع صافي المبيعات الكلية لApple بنسبة 1% تقريبا إلى 64.698 مليار دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 64.040 مليار دولار خلال نفس الربع من 2019.في حين تراجعت مبيعات الشركة من هواتف الأيفون بنسبة 20.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 إلى 26.444 مليار دولار مقابل 33.362 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 إلا أنها ظلت الأكثر مساهمة في إجمالي المبيعات للشركة.ارتفعت مبيعات أجهزة Mac خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 بنسبة 29% إلى 9.032 مليار دولار مقابل 6.991 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019.أعلن مجلس إدارة Apple توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.205 دولار أميركي للسهم الواحد من الأسهم العادية للشركة، والذي يستحق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من نهاية العمل في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ارتفع سهم Apple بنسبة 3.7% في ختام تعاملات وول ستريت أمس الخميس إلى 115.32 دولار، ولامست القيمة السوقية للشركة التريليوني دولار، بحسب موقع ناسداك.

فيسبوكارتفع إجمالي عائدات فيسبوك Facebook بنسبة 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.470 مليار دولار مقابل 17.652 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.مثلت إيرادات الإعلانات 98.8% من إجمالي عائدات فيسبوك خلال الربع الثالث حيث بلغت 21.221 مليار دولار من إجمالي إيرادات بـ 21.471 مليار دولار.تعرضت فيسبوك خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين لحملات مقاطعة إعلانية من قبل جماعات حقوقية مدنية بعنوان #StopHateforProfit، واستهدفت الحملات الضغط على الشركات للعمل ضد الكراهية والمعلومات المضللة التي تُنشر على موقع فيسبوك.دعت حملات المقاطعة الإعلانية الشركات لإيقاف أنشطتها الإعلانية مؤقتًا على المنصات التابعة لفيسبوك، بما في ذلك موقع إنستغرام.شارك في الحملة أكثر من 350 شركة، كما انضمت عدة شركات للمقاطعة، بما في ذلك شركات ستاربكس وكوكا كولا وهوندا وهيرشي وفيريزون وبن وجيري وإتش بي وليفي شتراوس ولوليمون وبيرشبوكس، ويونيليفر التي تملك علامات تجارية مثل صابون دوف وشاي ليبتون.زاد صافي دخل شركة فيسبوك بنسبة 29% خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 7.846 مليار دولار مقابل 6.091 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.ارتفعت ثروة زوكربيرغ بنسبة 4.84% لتصل إلى 103.1 مليار دولار، أمس الخميس وهو يحتل المرتبة السابعة في قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.

تويترنمت إيرادات تويتر Twitter بنسبة 14% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 936 مليون دولار على أساس سنوي.ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 808 ملايين دولار.زادت الإيرادات من الولايات المتحدة بنسبة 10% إلى 513 ملايين دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي في مقارنة على أساس سنوي، في حين ارتفعت العائدات الدولية بنسبة 18% إلى 424 ملايين دولار.تراجع صافي دخل الربع الثالث للشركة بنسبة 21.6% إلى نحو 29 مليون دولار مقارنة بـ37 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.نما متوسط عدد مستخدمي تويتر النشطين بشكل يومي بنسبة 29% إلى 187 ملايين مستخدم في الربع الثالث مقابل 145 ملايين مستخدم في الربع الثالث من العام الماضي و186 ملايين مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري.زاد المعلنون من استثماراتهم على تويتر بشكل كبير في الربع الثالث من العام الجاري، ما أدى إلى زيادة عدد المشتركين حول العالم، بحسب المدير المالي لتويتر، نيد سيغال.ارتفع سهم الشركة بأكثر من 8% في ختام تعاملات الخميس في وول ستريت إلى 52.43 دولار بعد إعلان نتائج الربع الثالث.

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