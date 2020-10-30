الاعلاميان العراقيات ينضمن دور مراعاة النوع الاجتماعي

2020/10/30 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام منتدى الاعلاميات العراقيات يوم الجمعة، في بغداد، دورة تدريبة بعنوان " كيفية مراعاة النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية" والتي تستمر لمدة يومين.

واوضحت المدرب د.



نهلة نجاح لـPUKmedia: ان 14 مشاركا من مختلف المحافظات يشاركون في الدورة التي تتناول الصورة النمطية السائدة للمراة في وسائل الاعلام، موضحة، ان الدورة تستهدف كسر النمطية والتوازن بين الرجل والمرأة، وعدم تهميشها في وسائل الاعلام.

واضافت: ان الدورة التدريبة تناقش ايضا اخلاقيات مهنة الصحافة، كما تبحث مهام المرأة في وسائل الاعلام استنادا الى بحوث ودراسات والعمل على ايجاد توازن، مشيرة الى ان اغلب وسائل الاعلام يترأسها الرجل، وبالتالي انعكاس الجهات المالكة والتابعة للوسائل.

من جانبها قالت الصحفية افين احمد المشاركة الوحيدة من اقليم كوردستان لـPUKmedia: ان مناقشات كثيرة شهدتها الدورة التدريبة المقامة في بغداد، مؤكدة ان انها دورة مثمرة ومفيدة، تهدف الى ايجاد توازن حقيقي في العلاقات الجندرية.

واكدت ضرورة اقامة دورات مشابهة في اقليم كوردستان لبحث تحديات الاعلام والجندر والوصول الى اكبر او اكثر جمهور للاستفادة.

PUKmedia خاص

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