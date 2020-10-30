2020/10/30 | 16:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ألقت القوات الأمنية التركية القبض على 16 أجنبيا متهما بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، بولاية صامسون في شمال البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تلقي القبض على 15 عراقي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وكالة الصحافة المستقلة.

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