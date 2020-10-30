العمليات المشتركة.. القوات الامنية مصممة على ملاحقة داعش في العراق

2020/10/30 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، نجاح سياسة عمل القوات الامنية ضد الارهاب وتصميمها على التواجد في جميع الأماكن بالعراق، لملاحقة فلول داعش.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، اليوم (30 تشرين الاول 2020) إن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في ملاحقة عصابات داعش ومطاردتها،وهي مصممة على التواجد في أي مكان تحاول تلك العصابات التواجد فيه".

واضاف، أن "قيادة العمليات المشتركة تقوم بعمليات نوعية وتخطط للنيل من هذه العصابات، ونجحت في سياسة العمل ضد الإرهاب، خاصة في ما تتبعه من أساليب وخطوات استخبارية وأمنية أسهمت في القضاء على الإرهابيين".

واوضح الخفاجي، أن "عصابات داعش تمثل خطرا ،لأنها لا تزال تقوم بعمليات إرهابية بهدف الارباك والتأثير في الوضع الأمني وأغلب عمليات داعش تفتقر إلى الإنسانية ،لأنها عبارة عن عمليات قتل للأبرياء ،وخطف الأطفال ،وطلب الفدية ،وتهديد المواطنين ،وأخذ الأتاوات منهم".

واشار الى ان "ما كانت تقوم به عصابات داعش الإرهابية في كنعوص يمثل تهديدا للمواطنين الآمنين من خلال الأتاوات وأخذ الأموال، وكذلك خطف المواطنين وقتلهم وتفخيخ جثثهم من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر جراء هذه الأعمال الجرامية".

ا.ح

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