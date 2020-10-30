2020/10/30 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … لا زالت السلطات التركية بالاضافة الى بلدية ازمير تقوم بتفحص الخسائر التي سببها زلزال ازمير.



حيث كانت قد اعلنت الداخلية التركية عن انهيار ست مباني في إحصائية أولية لحجم الخسائر بسبب الزلزال.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدية ازمير تعلن عن انهيار 20 مبنى بسبب زلزال ازمير وكالة الصحافة المستقلة.

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