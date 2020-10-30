2020/10/30 | 16:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة العراقية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح حالات الإصابة الإجمالية 470633.كما أعلنت "الصحة" وفاة 47 حالة جديدة مصابة بالمرض، اليوم الجمعة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 10862 حالة، وفق بيان الوزارة.وتم شفاء 2855 حالة …

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