راغب علامة يدين هجوم نيس: الإرهاب لا دين له

2020/10/30 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/ أدان النجم اللبنانى راغب علامة ، الحادث الإرهابي ، الذى وقع صباح أمس ، فى بلدية نيس الفرنسية ، وغرد علامة على حسابه بموقع “تويتر”، قائلا: “الإرهاب لا دين له ، قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب ، الدين الإسلامى برىء من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح […]

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