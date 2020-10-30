2020/10/30 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.



حيث بعد تداول الاخبار حول الزلزال سجلت الليرة التركية هبوطا أمام الدولار، حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي او ما يعادل 836 ليرة مقابل مئة دولار امريكي.



يذكر أن الليرة التركية تعاني من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تهبط مقابل الدولار بسبب زلزال أزمير وكالة الصحافة المستقلة.

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