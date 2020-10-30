زلزال بقوة 6.6 يضرب ساحل بحر إيجة غربي تركيا

2020/10/30 | 16:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال، اليوم الجمعة، ساحل بحر إيجة في ولاية إزمير غربي تركيا.وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ان “الزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ومركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة سفري حصار غربي تركيا”.

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