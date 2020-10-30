‌كردستان تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/30 | 16:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 25 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “توزعت الإصابات الجديدة في (أربيل 427، دهوك 331، السليمانية 212، حلبجة 32)، فيما سجلت 25 حالة وفاة (السليمانية …

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