نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

2020/10/30 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]عبّر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة عن شكره الى البرلمان الألماني على موافقته بتمديد تفوضي القوات الألماني ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق.

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