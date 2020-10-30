نمو غير متوقع لاقتصاد اليورو بعد تراجع جائحة كورونا

2020/10/30 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع - متابعة

أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقع في الربع الثالث بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وجاء في البيانات التي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه على الرغم من هذا الارتفاع لكن التركيز ينصب الآن على الربع الأخير من العام بعد أن أعلن أكبر اقتصادين، فرنسا وألمانيا، عن إغلاق على مستوى البلاد.

وبحسب تقديرات يوروستات واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في تشرين الأول مثلما كان متوقعا، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7% على أساس فصلي في الفترة بين تموز وأيلول بعد انكماش 11.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان خبراء استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 9.4% في الربع الثالث.

لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضا 4.3%، على الرغم من أنه سجل تحسنا مقارنة مع انكماش سنوى 14.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وانخفضت أسعار المستهلكين في تشرين الأول 0.3% على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر أيلول، بعد زيادة 0.2% على أساس شهري.

وهوت أسعار الطاقة 8.4% على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3% في أسعار الأغذية غير المصنعة.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإحصاء الفرنسي في قراءة أولية إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نما بنسبة 18.2% في الربع الثالث.

المصدر (س أن بي سي)

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