زلزال تركيا العنيف.. مياه تغمر الشوارع وفيديو لانهيار مرعب لأحد الأبنية

2020/10/30 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت مياه البحر بعض شوارع إزمير بسبب المد الذي حصل عقب الزلزال الكبير في المدينة التركية الساحلية.

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