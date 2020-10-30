التعادل يحسم لقاء الكهرباء والحدود بالممتاز

2020/10/30 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا الكهرباء والحدود اليوم الجمعة ( 30 تشرين الاول 2020) بنتيجة التعادل،في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة الممتاز.

البداية كانت من الحدود وهدف التقدم الاول بواسطة منار طه عند الدقيقة 9 ، واضاف نفس اللاعب هدفا ثانيا عند الدقيقة 15، الا ان الكهربباء تمكن من التعديل بهدفين، الاول عن طريق محمد ابراهيم في الدقيقة 27 بتسديدة بعيدة، وبعد دقيقة واحدة فقط أعلنت رأسية ناظم خضر عن هدف التعادل، لينتهي الشوط الاول 2-2.

ولم يتمكن الفريقان من إضافة اهداف في الشوط الثاني ليقتنع الطرفان بنتيجة التعادل 2-2 حتى النهاية.

وكان الحدود قد تعادل مع الميناء في الجولة الاولى، فيما خسر الكهرباء من الجوية بنفس الجولة.





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