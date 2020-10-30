الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في الكرمة

2020/10/30 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن اللواء 27 بالحشد الشعبي، الجمعة، اطلاق عملية أمنية في الكرمة، والعثور على مضافات لداعش.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 27 بالحشد الشعبي اطلقت، اليوم الجمعة، عملية (ثأر الشهداء الابرار) لتأمين قاطع جزيرة الكرمة في محافظة الانبار بشكل كامل".

وأضاف، أن "القوات عثرت على مضافات تابعة لفلول داعش الإرهابي والتي تستخدم للهجوم في الليل على قطعات الحشد الشعبي".

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