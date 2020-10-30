شفاء سيدة عراقية بعمر ١٢٠ عاماً من كورونا

2020/10/30 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة ان سيدة عراقية تبلغ من العمر ١٢٠ عاماً من اهالي قضاء تلعفر في محافظة نينوى ، اكتسبت درجة الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد./انتهى5

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