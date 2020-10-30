نادي الكوت يستعين بقدامى لاعبيه لتدريب فريقه في الدرجة الاولى

2020/10/30 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ قررت الهيئة الإدارية لنادي الكوت الرياضي الاستعانة بعدد من نجوم الكرة السابقين في النادي لتدريب فريقها الكروي استعدادا لدوري الدرجة الاولى.



وقال امين سر النادي علي ابراهيم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" الهيئة الإدارية قررت تسمية هداف فريقها السابق رحيم سعيد مدربا لفريق النادي ويساعده نجم الدفاع سمير عبد السادة ومحمد عبد الحسين ، فيما انيطت مهمة تدريب حراس المرمى إلى حارس الكوت ودهوك السابق حيدر كاظم إضافة إلى تسمية عبد الجليل صبري مديرا الفريق"./انتهى

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