2020/10/30 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / انهت الملاكات الفنية للعتبة الحسينية انجاز مركز الشفاء (١٢) في مستشفى الكندي ببغداد بالتنسيق مع وزارة الصحة بسعـة ١٢٠ سريرا، .ومن المؤمل ان يدخل المركز للخدمة الاسبوع المقبل ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الشفاء الجديد في مستشفى الكندي يدخل الخدمة الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الشفاء الجديد في مستشفى الكندي يدخل الخدمة الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).