2020/10/30 | 16:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أنها توصلت إلى صفقة بقيمة قرابة ملياري دولار وقعتها مع العراق لبناء منشأة لإعادة تدوير النفايات في محافظة البصرة بجنوب البلاد.



أما المؤسسة العراقية الشريكة في هذه الصفقة فهي شركة نفط البصرة الحكومية.



واستغرب رجل اعمال في اتصال مع مراسل “المستقلة” من هذه الصفقة ، متسائلا : كيف لشركة نفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفقة بـ 2 مليار دولار يشوبها الغموض بين شركة هيونداي ونفط البصرة وكالة الصحافة المستقلة.

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