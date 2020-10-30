الداخلية تستحدث شعبة خاصة لمكافحة المخدرات في مدينة الصدر

2020/10/30 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، استحداث شعبة خاصة لمكافحة المخدرات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.وقال وكيل الوزارة الفريق عماد محمد لوكالة الأنباء العراقية، انه “بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي تم افتتاح شعبة مخدرات في مدينة الصدر لغرض القضاء على آفة المخدرات والحدّ منها”.وأشار الى ان “المساحة والرقعة الجغرافية لمدينة الصدر …

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